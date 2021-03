Diego Maradona, l'eredità da oltre 500 milioni. Gli inquirenti: "Operazioni sospette dai conti del Pibe", a chi vanno i soldi

06 marzo 2021 a

In seguito agli scandali legati alla scomparsa di Diego Armando Maradona, emergono ora anche quelli relativo al suo patrimonio lasciato. La magistratura argentina continua le indagini per stabilire l'ammontare totale dell'eredità lasciata dal Pibe de Oro. Il giudice civile e commerciale di La Plata, Luciana Tedesco del Riviero ha stabilito che i soli eredi del patrimonio di Maradona saranno i cinque figli riconosciuti dal "Dio del calcio": Diego Junior, Dalma, Giannina, Jana e Diego Fernando. La giudice ha inoltre confermato la paternità di Maradona per ciascuno dei cinque figli, nati dalle diverse relazioni amorose del Pibe nel corso della sua vita.

Secondo l'indiscrezione del Corriere dello Sport, l'eredità ammonterebbe approssimativamente a 500 milioni di dollari, tuttavia il dato è ancora in aggiornamento. Due forzieri dal contenuto misterioso sono state rinvenuti a Dubai. Le casseforti non sono state ancora aperte, ma la sensazione è quella che possano contenere dei tesori dal valore inestimabile. Nella casa di Buenos Aires numerosi contanti, una collezione di orologi e diversi gioielli. L'eredità lasciata da Maradona comprende anche svariati immobili, auto di lusso, numerosi cimeli e una quantità notevole di risparmi sparsi in molteplici conti bancari in tutto il mondo (per ora ne sono stati riscontrati cinque tra Dubai, Argentina e Messico).

Nonostante la sentenza del giudice argentino, l'eredità è contesa da molte persone che sono state vicine al "Diez" fino ai suoi ultimi giorni. L'ex avvocato e socio del fuoriclasse, Matias Morla, avrebbe eseguito secondo gli inquirenti "operazioni sostanziose e corposi trasferimenti di denaro dai conti di Maradona". Anche l'ex moglie Claudia Villafane starebbe escogitando delle operazioni finanziarie consistenti, in modo da evitare la dispersione del patrimonio tra i tanti che vorrebbero metterci le mani sopra. Anche Rocio Oliva, l'ultima compagna del Pibe, avrebbe effettuato diversi pagamenti con delle carte di credito intestate a Maradona. Insomma, il Pibe non riesce proprio a trovare la pace nemmeno salito in cielo.

