Inter, colpo scudetto: gol di Skriniar, Atalanta ko e nuovo allungo su Milan e Juventus

08 marzo 2021

Chi ferma l'Inter? I nerazzurri di Antonio Conte battono 1-0 l'Atalanta di Gasperini a San Siro, nel posticipo della 26esima giornata di Serie A, e si riportano a +6 sul Milan secondo in classifica e a +10 sulla Juventus terza (con una gara in meno), mentre la Dea è quinta a 13 punti di distanza. Decide un gol di Skriniar al 54', sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Eriksen, in una gara dagli elevati toni agonistici. I due migliori attacchi del torneo si neutralizzano, gli ospiti sfiorano il vantaggio due volte su corner nel giro di pochi secondi (Handanovic salva su Zapata, poi Brozovic allontana sul primo palo), doppia occasione per i padroni di casa con Lukaku e Lautaro (in entrambi i vasi ribatte Djimsiti). Nella ripresa, dopo il vantaggio della capolista, l'Atalanta reagisce e sfiora più volte il pari con Muriel e Pasalic, ma il forcing finale non cambia il risultato.

