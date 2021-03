Striscia la Notizia, Andrea Pirlo a un passo dall'esonero? "Spero nella colomba", una frase drammatica

10 marzo 2021 a

Oltre al danno, la dolorosissima beffa per Andrea Pirlo. Il danno? Presto detto: la rovinosa eliminazione agli ottavi di Champions League con la sua Juventus, uscita in modo incredibile contro il Porto. Momentaccio per i bianconeri, che sono anche molto lontani dall'Inter, che in Serie A pare lanciatissima verso lo scudetto. Dunque, eccoci alla beffa, firmata Striscia la Notizia: la consegna del Tapiro d'Oro al mister bianconero, ovviamente ad opera di Valerio Staffelli. Il tutto sarà trasmesso nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 10 marzo.

Raggiunto a Torino da Staffelli, al momento della consegna del Tapiro d'Oro, ecco che mister Pirlo spiega: "Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo. L’errore di Cristiano Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero", taglia corto il mistero, in modo molto diplomatico. CR7, infatti, ha messo a segno una delle peggiori partite della sua parabola alla Juventus proprio al ritorno di Champions contro il Porto, insomma in uno dei momenti più sbagliati.

Pirlo, almeno a parole, si mostra speranzoso per un futuro ancora in bianconero, "speriamo di poterci riprovare l'anno prossimo", anche se a ben vedere quel "speriamo" desta qualche sospetto. E Striscia gli chiede contro proprio di quello, del suo futuro da mister della Juventus, e il bresciano ammette: "Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba...", conclude un poco malinconico. Insomma, mister Pirlo è consapevole che il suo futuro alla Juventus, dopo il flop in Champions, potrebbe essere segnato.

