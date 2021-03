Luna Rossa, è ancora pareggio in America's Cup. Con New Zealand è 3-3, Spithill: "Senza vento, è un campo minato"

13 marzo 2021 a

Finisce 3 a 3 la nuova sfida tra Luna Rossa e New Zeland nella gara 6 della finale di Coppa America di vela, nel Golfo di Hauraki, a Auckland. I campioni in carica neozelandesi hanno dominato la seconda prova della giornata di regate. Sul traguardo Te Rehutai, questo il nome della barca di Team New Zealand, ha staccato Luna Rossa, che invece aveva sfruttato l'errore del Team New Zealand nella pre-partenza per vincere la prima regata della giornata di 18 secondi. Il Team New Zealand ha riagguantato il pareggio dominando la sesta gara di 1 minuto e 41 secondi.

"Torneremo a combattere, più forti di prima", ha commentato a caldo il co-timoniere di Luna Rossa Jimmy Spithill, al termine della terza giornata di regate. "Ogni giorno - ha affermato - cerchiamo di concentrarci sulla gara che ci aspetta". "Penso che fosse solo una questione di essere presi in assenza di vento e non siamo riusciti a far tornare la barca sulla linea", ha detto Spithill. "È un po' un campo minato là fuori, specialmente nella parte inferiore della scatola di partenza e non siamo riusciti a far accelerare la barca".

