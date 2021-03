Serie A, il Parma torna a vincere dopo quattro mesi: al Tardini la Roma va ko 2-0

14 marzo 2021 a

Successo casalingo del Parma di Roberto D'Aversa che batte la Roma di Paulo Fonseca con un netto 2-0: le reti di Mihaila ed Hernani regalano i tre punti d'oro agli emiliani, a quota 19 punti in classifica generale e rinvigoriti per la corsa salvezza riescono così a trovare la vittoria dopo 4 mesi di assenza. I giallorossi, invece, scivolano fuori dalla zona Champions e restano bloccati a quota 50 in elenco.

Il Parma, a sorpresa, passa in vantaggio al 9': Mihaila sfrutta l'assist di Man e da pochi passi infila Pau Lopez. Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere sull'acceleratore. Al 48' Man va ad un passo dal raddoppio: l'attaccante rumeno, a tu per tu con Pau Lopez, si fa ipnotizzare. Tre minuto dopo la Roma sfiora il pari: decisiva la deviazione della linea difensiva crociata. L'episodio chiave arriva al 53': Ibanez atterra in area di rigore Pellé, è penalty per gli emiliani. Dal dischetto Hernani spiazza il portiere e non sbaglia: è 2-0. Nell'ultimo quarto d'ora la squadra di Fonseca prova l'arrembaggio: al 77' Carles Perez si mette in proprio, porta palla sul sinistro ed impegna Sepe dalla lunga distanza. Sul capovolgimento di fronte il Parma prova a chiudere il match con Mihaila, ma Pau Lopez è attento nel parare.

"Non abbiamo avuto velocità nel gioco offensivo, una squadra che vuole arrivare tra le prime quattro deve avere motivazioni. Era una partita difficile e abbiamo preso gol alla prima occasione. E' mancata la concentrazione in fase difensiva. Il Parma aveva bisogno dei tre punti, dopo il primo gol si sono abbassati ed è stato tutto più difficile". Nelle parole di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, la delusione per la sconfitta contro il Parma.

