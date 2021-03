Luna Rossa, dramma in America's Cup: il Team Prada si ferma in acqua, New Zealand vola sul 5-3

15 marzo 2021 a

Si mette malissimo per Luna Rossa, la finale di America's Cup vira pesantemente verso i padroni di casa di New Zealand. Nelle acque di Auckland, ancora povere di vento, il team Prada perde le regate 7 e 8 e si ritrova sotto 5-3. I Kiwi sono così a due regate dalla vittoria finale. Giornata di beffe per gli italiani,

Partenza da brividi nella prima regata: Spithill che supera Burling (che chiede una penalizzazione) e resta davanti per due lati. A metà della seconda bolina, forse per un salto di vento, i padroni di casa recuperano e passano in vantaggio, portandosi a +19" sfruttando la maggior veloce di base del loro scafo. Si finisce con quasi un minuto (58") di vantaggio.



Ancora più clamoroso quello che accade nella seconda regata: Luna Rossa parte fortissimo e arriva a racimolare un vantaggio rassicurante, poi New Zealand si "pianta" letteralmente in acqua, ferma e arriva a perdere 4 minuti. Sembra finita, ma alla fine è la stessa Luna Rossa a finire in acqua e non riesce più a decollare, con tanto di penalità. Finisce coi Kiwi in festa e la sensazione che in questa giornata sia cambiato il vento di una sfida fino a questo momento equilibratissima.

