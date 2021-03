Juventus, il verbale di Luis Suarez: "Mi aveva detto di studiare quel testo", confessioni pesantissime

15 marzo 2021 a

Emergono nuovi dettagli del caso Luis Suarez. La Repubblica riporta il verbale completo dell'audizione del giocatore vicinissimo la scorsa estate alla Juventus. L'inchiesta della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, ha messo sotto la lente d'ingrandimento l'esame d'italiano dello scorso settembre, che Suarez ha sostenuto presso l'Università per Stranieri di Perugia. Gli ex vertici dell'Ateneo sono indagati per falso ideologico e materiale. I diretti interessati sono l'esaminatore Lorenzo Rocca (ha già patteggiato una condanna di un anno), Stefania Spina e l'avvocato della società bianconera Maria Turco. Al centro delle indagini anche il ds della Juve Fabio Paratici e l'avvocato del club Luigi Chiappero, accusati di false testimonianze ai pm.

"La professoressa Spina mi ha mandato la mail con l'allegato pdf e ha detto che dovevo studiarlo bene perché quel testo poteva essere chiesto all'esame" ha dichiarato Luis Alberto Suarez ai pm Paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti. La dichiarazione del giocatore uruguayano supporta la tesi che l'esame d'italiano superato dal giocatore sia stato una farsa, in quanto Suarez era a conoscenza in anticipo delle domande cui avrebbe dovuto rispondere. Secondo David Brunelli, avvocato difensore di Stefania Spina "le parole del calciatore non contraddicono la versione della mia assistita: stavano facendo una simulazione, nel corso delle lezioni lei gli ha inviato tutto il materiale didattico utilizzato e le immagini".

Per indossare la casacca bianconera, Luis Suarez aveva addirittura forzato la rottura ormai segnata con il club blaugrana. Visto il regolamento della Figc sui tesserati stranieri dei club di Serie A, Suarez avrebbe potuto aggregarsi al club soltanto se in possesso della cittadinanza italiana. Stando alle dichiarazioni dell'ex Barcellona, Nedved e Paratici pensavano che Suarez fosse già in possesso del passaporto italiano, come sua moglie. "Gli risposi che non lo avevo, avevo solo iniziato a fare la relativa pratica chiedendo tutti i certificati necessari nei Paesi in cui ho vissuto" ha detto l'uruguayano. In seguito alle complicazioni emerse, la Juventus ha deciso di virare su Alvaro Morata per rinforzare il reparto offensivo. Suarez ha comunque sostenuto l'esame a metà dicembre, finito presto dopo in scandalo.

