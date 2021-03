Milan, stangata dopo il ko col Napoli: due turni ad Ante Rebic, maxi-multa a Gianluigi Donnarumma

16 marzo 2021 a

Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il milanista Ante Rebic, "per avere, al 47' del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose". Ammenda di 10 mila euro al portiere Gigio Donnarumma, "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un'espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale", si legge nel comunicato ufficiale.

Ibrahimovic, il "miracolo del Diavolo"? Il Milan sogna, la voce (clamorosa) sul bomber infortunato

Squalificati per una giornata anche Cuadrado della Juventus, Bruno Peres della Roma, Di Lorenzo del Napoli, Glik e Schiattarella del Benevento, Pereyra della Sampdoria. Una giornata di stop anche al tecnico del Verona, Ivan Juric, che quindi non sarà in panchina nella sfida di domenica contro l'Atalanta.

Il Napoli dell'ex Gattuso espugna San Siro: Politano spegne i sogni scudetto del Milan

Preoccupa soprattutto la squalifica di Rebic, perché adesso al Milan non c'è nessuno che possa fare il centravanti : Ibrahimovic è ancora fuori, Leao si è fatto male col Napoli e il cartellino rosso di Rebic è stato inevitabile per il croato, che ha lasciato in 10 i suoi compagni nel concitato finale, ridurrà le scelte nelle prossime partite di Stefano Pioli. Un dato subito evidenziato nel post partita dal tecnico rossonero:"Una situazione che non deve accadere perché l’abbiamo pagata negli ultimi minuti e magari la pagheremo nelle prossime partite per le giornate di squalifica". Si spera nel recupero di Ibrahimovic che potrebbe decidere di tornare con il Manchester United, giovedì 18 marzo. Ma anche in ottica rincorsa Inter, per lo scudetto, le cose per il Milan si mettono male.

