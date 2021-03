Radja Nainggolan, "basta con le ca***": critiche a Cristiano Ronaldo? Il durissimo sfogo del centrocampista

16 marzo 2021 a

Radja Nainggolan si sfoga contro chi lo ha accusato di aver criticato Cristiano Ronaldo. Il belga ha pubblicato due storie su Instagram, la prima in cui veniva riportato un virgolettato attribuito a lui e circolato sui social, nel quale prendeva in giro il portoghese per l'eliminazione dalla Champions, la seconda in cui spiegava di non aver mai pronunciato quelle frasi e se la prendeva contro chi le aveva diffuse: "Avete rotto il c...o. Per favore basta con queste c...ate. Per un campione come lui ho solo rispetto, quindi basta chiacchiere da bar!".

Nella frase attribuita a Nainggolan si leggeva: "Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me".

Il centrocampista del Cagliari si è così sfogato evidenziando proprio questo concetto: "Allora da dove iniziare… Ora la gente mette il mio nome ed è come se avessi fatto io certe dichiarazioni? Trovate per favore dove ho rilasciato queste dichiarazioni. Avete rotto il c...o. Punto 2: come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol e contento della posizione in classifica? Per favore basta con queste c..ate. E poi per un campione come lui ho solo rispetto. Quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno metta tra virgolette il mio nome e per forza quella frase è uscita dalla mia bocca", ha così concluso.

