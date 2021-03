Europa League, la Roma batte lo Shakhtar 2-1 e passa ai quarti: doppietta di Borja Mayoral

18 marzo 2021 a

La Roma accede ai quarti di finale di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto in trasferta lo Shakhtar Donetsk 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale, dopo essersi imposta all'andata per 3-0. Le reti nella ripresa. Giallorossi avanti al 48' con Borja Mayoral, pareggio degli ucraini al 59' firmato da Junior Moraes e rete decisiva al 72' ancora di Borja Mayoral. Partita che era stata già decisa in pratica dal 3-o dell'andata all'Olimpico: si chiude così il discorso qualificazione. Ammonito Karsdorp: era diffidato, salterà i quarti. Domani, venerdì 19 marzo, il sorteggio a Nyon.

Roma che entra in campo sapendo di dover difendere, non rinunciando ad attaccare. La prima chance della gara è proprio per i capitolini, proprio con Mayoral che calcia alto da posizione favorevole. Il possesso è come ampiamente prevedibile a favore dello Shakhtar. Tuttavia gli ucraini faticano a verticalizzare come loro solito e poche volte si affacciano con pericolosità dalle parti di Pau Lopez. La nota stonata per la Roma è il problema sorto a Ibanez, non di natura muscolare, bensì in seguito a un testa contro testa in cui viene coinvolto anche Kumbulla.

Fonseca corre ai ripari a fine primo tempo e rileva proprio Ibanez per far posto a Mancini. La ripresa comincia nel migliore dei modi per i giallorossi, cinici a trovare il vantaggio al 48′: iniziativa di Karsdorp dalla destra, cross in mezzo e – dopo una deviazione – colpo di testa vincente di Borja Mayoral. Pedro ha la chance per chiuderla definitivamente, ma incrocia troppo il suo destro al 54′. Al 59′ i padroni di casa si sbloccano e sugli sviluppi di un calcio piazzato pareggiano con il tap-in di Junior Moraes. E’ però ancora Borja Mayoral a gonfiare la rete per la Roma in Europa: lo fa archiviando la pratica al 72′ con un semplice tocco sotto su assist di Carles Perez.

