Nazionale, gli azzurri affronteranno l'Irlanda del Nord per qualificarsi a Qatar 2022

Pronti, partenza, via! L'Italia guidata da Roberto Mancini si giocherà la qualificazione per il mondiale che si terrà nel 2022 in Qatar. Qualificazione che questa volta dovrà obbligatoriamente arrivare, considerata la figuraccia del 2018, quando gli azzurri sono stati eliminati dalla Svezia. Un passato da lasciarsi al più presto alle spalle, e il match contro l'Irlanda del Nord che si svolgerà al Tardini di Parma giovedì prossimo, 25 marzo alle 20.45, sembra l'occasione giusta. Gli Azzurri dovranno poi affrontare Bulgaria, Svizzera e Lituania. La prima classificata del girone andrà direttamente ai Mondiali, la seconda dovrà giocarsela ai playoff.

Calcio: Mancini, 'dispiace per flop italiane in Champions, giocare in Europa migliora azzurri'

L'Italia è reduce da un ottima prestazione in Nations League, dove gli azzurri hanno chiuso il girone mettendo a segno due vittorie (entrambe per 2-0), contro Polonia e Bosnia Erzegovina. Sei punti che hanno consentito ai ragazzi di Mancini di concludere il percorso in testa al girone, davanti all'Olanda. La posizione è valsa la qualificazione alle final four, che vedrà l'Italia impegnata contro la Spagna il prossimo ottobre. Cammino opposto dell'Irlanda del Nord, che ha invece chiuso all'ultimo posto del proprio girone. Gli irlandesi hanno mancato l'appuntamento agli spareggi per qualificarsi agli europei, perdendo il match point contro la Slovacchia.

Mancini “Vietato sbagliare, con Irlanda del Nord gara più dura”

L'ultima volta che Italia e Irlanda del Nord si sono incontrate è stata agli Europei del 2012. All'epoca il cammino degli azzurri di Prandelli si è concluso in finale, persa per 4-0 contro la Spagna. Contro l'Irlanda del Nord, un pareggio a Belfast per 0-0, mentre nel match di ritorno giocato in Italia, gli azzurri vinsero 3-0 grazie a uno doppietta di Antonio Cassano e un autogoal di McAuley. Nelle qualificazioni ai mondiali, le due squadre si sono affrontate soltanto nel 1956/57, lo ricorda la Gazzetta dello Sport. Ai tempi Italia e Irlanda si erano spartiti una vittoria per parte. Se si considerano tutti gli incontri tra le due nazionali, l'Irlanda del Nord ha vinto solo quella partita. Nelle partite casalinghe, gli azzurri hanno sempre vinto.

Calcio: Mancini, 'siamo un po' in emergenza a centrocampo'

