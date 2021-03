Nicolò Zaniolo, esposto ai Carabinieri: "Perseguitato dai paparazzi", una clamorosa bomba di gossip, con chi lo vogliono beccare

24 marzo 2021 a

Di questi tempi non è facile essere Nicolò Zaniolo. Il ragazzo è divorato dalla voglia di tornare in campo e allo stesso tempo di spegnere i riflettori “gossippari” sulla sua vita privata. Sono passati quasi duecento giorni dall’ultima partita giocata: era in Nazionale contro l’Olanda, si è infortunato per la seconda volta al crociato. Il recupero sta procedendo con grande prudenza, entro la fine del prossimo mese il talento giallorosso spera di poter tornare ad allenarsi con la prima squadra e a giocare qualche partita.

Intanto Il Tempo fa sapere che Zaniolo e la madre Francesca Costa hanno presentato una denuncia ai Carabinieri contro alcuni e non meglio precisati paparazzi che negli ultimi tempi starebbero dando il tormento al ragazzo e alla sua famiglia. D’altronde da quando è lontano dal campo, Zaniolo è assediato dal gossip, che ha sempre cercato di evitare ma che lo sta risucchiando sempre di più: prima ha fatto scalpore tutta la storia con la ex Sara Scaperrotta, che a giugno partorirà il loro bambino, poi l’inizio della relazione con Chiara Nasti.

I due appaiono molto affiatati e sempre più innamorati, ma inevitabilmente la grande popolarità social dei due sta attirando sempre di più i paparazzi. Zaniolo è stanco di tutto questo e vuole concentrarsi solo sul ritorno in campo, anche perché la sua carriera è già stata frenata abbastanza: la voglia di spiccare il volo e di far parlare solo per il calcio è enorme.

