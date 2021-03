Luis Muriel, non solo Inter: 50 milioni per il bomber dell'Atalanta, la "proposta indecente" dalla Spagna

29 marzo 2021 a

a

a

Tutti pazzi per Luis Fernando Muriel. Il talento colombiano, che compirà trent'anni ad aprile, è infatti conteso a livello internazionale, ancor prima dell'avvio del calciomercato. Quando l'attaccante nerazzurro entra, lascia il segno. Non importa quanto giochi, lo dicono i numeri. Sono 20 i goal che Muriel ha messo a segno finora. 16 in campionato, 3 in Champions League e 1 in Coppa Italia. Pensare che l'attaccante gioca in media sessanta minuti scarsi a partita, partendo quasi sempre dalla panchina. Ma a lui non sembra interessare: entra e segna, oppure serve l'assist vincente ai compagni. Un giocatore troppo completo per non essere osservato dalle Big.

Caldara mollato anche dall'Atalanta. "Gasperini ha fatto una valutazione", dramma sportivo a soli 27 anni

E quindi la bomba de Il Giorno, secondo cui Luisito interesserebbe nientepopodimeno che al Barcellona. di Ronald Koeman. Già nel 2017, quando Muriel vestiva la casacca blucerchiata in Serie A, il Barcellona aveva bussato alle porte della Sampdoria per cercare di portare il campione in blaugrana. Poi, complice anche una carriera piuttosto discontinua, caratterizzata da prestazioni di altissimo livello a prestazioni molto al di sotto delle aspettative, il club di Ferrero aveva girato il giocatore al Siviglia. Poi l'approdo alla Fiorentina, condito da qualche goal contro ogni legge della fisica. Ma è a Bergamo che Muriel è riuscito a consacrare le sue doti, forse proprio grazie al centellinamento del minutaggio studiato da Gian Piero Gasperini.

Pessina, addio Atalanta? Il gioiellino di Gasperini (e Mancini) e la clausola nel contratto: il Milan sogna

Ora lo vogliono Barcellona, Inter e anche la Juventus. Ma l'Atalanta non lo lascerà partire facilmente, soprattutto se il suo rendimento fino al termine della stagione dovesse continuare a rispecchiare gli attuali numeri. Al momento, per strappare il giocatore dalla corte di Gasperini servirebbero almeno 35 milioni, ma i goal che il cecchino sta continuando a segnare, potrebbero far lievitare il prezzo anche a 50 milioni di euro. Nel frattempo, Muriel si gode le coccole di società e tifosi, ma se il Barca dovesse bussare con 50 milioni in mano...

Calcio: Gasperini, 'Pirlo? Per fare l'allenatore ti devi formare'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.