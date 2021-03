Inter, Suning rassicura i tifosi nerazzurri: "Non mancherà mai il supporto finanziario"

30 marzo 2021 a

"La proprietà dell'Inter ha ribadito che continuerà a garantire al Club il mai mancato supporto finanziario. Il CdA ha approvato la situazione economico patrimoniale semestrale consolidata per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2020, dalla quale si evince che il Gruppo ha conseguito una perdita di Euro 62,7 milioni, al confronto di una perdita di Euro 32,7 milioni ottenuta nello stesso periodo del precedente esercizio fiscale". Un comunicato del gruppo Suning che rassicura i tifosi nerazzurri, dopo le ultime notizie provenienti dalla Cina.

Da mesi tiene ormai banco la questione Inter legata alla società e ai problemi finanziari. E nel giorno in cui è stato presentato il nuovo logo del club arrivano rassicurazioni di natura economica dal gruppo Suning. Nella nota viene anche illustrata la situazione delle casse societarie: situazione che non è delle più rosee ma che include perdite contenute in linea con la situazione d’emergenza a causa della pandemia.

"Le perdite sono quindi risultate contenute, considerando la pandemia globale, e dovute principalmente all’azzeramento dei ricavi da stadio rispetto al dato del semestre comparativo dell’anno precedente a causa della disputa delle partite casalinghe della presente stagione a porte chiuse. Ad influire sulle perdite anche l’aumento del monte ingaggi riguardante il personale tesserato”, prosegue infattil comunicato. Insomma la famiglia Suning, non si tira indietro ma anzi rafforza e manifesta il proprio sostegno al club. Secondo le ultime indiscrezioni la trattativa con BC Partners è stata momentaneamente archiviata, se ne potrebbe parlare a fine campionato ma non è detto.

