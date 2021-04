Juventus, "positivo anche Bernardeschi". Il match col Napoli salta ancora? Un grosso caso in Serie A

06 aprile 2021 a

Federico Bernardeschi è risultato positivo al coronavirus: è il quindicesimo caso all’interno del focolaio della Nazionale italiana, dopo gli otto registrati nello staff di Roberto Mancini e i sei tra i calciatori. L’esterno della Juventus è asintomatico e in isolamento: è il terzo bianconero positivo al Covid dopo Demiral e Bonucci, con quest’ultimo che si è contagiato nelle stesse circostanze. Per Andrea Pirlo è sicuramente un problema in più verso il recupero della partita con il Napoli.

È dal 3 ottobre 2020 che si attende di giocare Juve-Napoli e non è detto che si riesca anche stavolta, dato che i casi nelle Nazionali impongono attenzione soprattutto in casa bianconera. L’Asl di Torino sta infatti monitorando attentamente la situazione: “Partita non a rischio”, aveva fatto sapere prima che emergesse la positività di Bernardeschi. “I medici sono al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppo juventino”, ha dichiarato Picco a Calcio Napoli 24. Ora si attendono ulteriori aggiornamenti.

Di certo c’è che il Covid continua a condizionare pesantemente il campionato di Serie A: è un peccato giocare una partita decisiva come Juve-Napoli, che sono appaiate in classifica a quota 56 e si giocano un posto fondamentale nella prossima Champions League, col timore che diventi un focolaio. Con tutte le polemiche che poi ne deriverebbero: un dubbio sulla fattibilità del match sussiste ancora, visto che la Juve inizia ad avere qualche positività di troppo.

