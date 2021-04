Zlatan Ibrahimovic "ha cacciato e ucciso un leone": bufera in Svezia, cacciato a tempo record?

06 aprile 2021 a

Una accusa particolare proveniente dalla Svezia nei confronti di Zlatan Ibrahimovic: secondo i giornali scandinavi, l'asso del Milan e della selezione svedese nel 2011 avrebbe sparato ad un leone in Sud Africa. In seguito, Ibra ne avrebbe importato in patria la pelle, il cranio e la mascella come trofei con cui abbellire una delle sue case. L'attaccante veterano, precisa l'Expressen, è in possesso di una licenza di caccia, ottenuta meno di un anno prima del fatto che ha scatenato le polemiche.

La rivelazione ha scatenato pesanti reazioni nel paese scandinavo. In Sudafrica la caccia al leone è legalizzata, se previamente autorizzata, questo nonostante l’animale sia classificato come “vulnerabile” nella lista delle specie minacciate. Inoltre, Expressen racconta che il leone sarebbe stato cresciuto in un recinto per un anno, prima di essere liberato nell’occasione della battuta di caccia. Secondo il giornale svedese, sono 82 i cacciatori svedesi che hanno cercato di portare a casa un trofeo, tra cui Ibrahimovic, che ci è riuscito. Il quotidiano svedese ha anche contattato Zlatan per un commento, ma senza ricevere risposta.

Ibra più volte ha usato i leoni come simbolo e ha anche un enorme tatuaggio dietro la schiena con un leone ruggente. Si dice che coloro che effettuano la caccia scelgano animali di prima categoria, come un leone, quando si dirigono verso i safari. Ci sono diverse organizzazioni in Sudafrica che forniscono l'esperienza per chi possa permetterselo e viene dall'estero.

