Adamello Ski Raid, in diretta su LiberoTv la gara di sci estremo attesa da due anni

La lunga attesa è finita. Sabato 10 aprile, tra poche ore, prenderà il via l’Adamello Ski Raid, la prestigiosa competizione scialpinistica che si svolge ogni due anni a cavallo fra Lombardia e Trentino. La gara extreme di sci alpinismo si sviluppa su 34 chilometri con un dislivello positivo di 3180 metri per la sfida maschile e sulla distanza di 30 km e un dislivello positivo di 2560 metri per la competizione ladies.

Nei giorni post gara è previsto uno speciale di 30 minuti su Rai Sport, mentre sabato 10 aprile è programmata una diretta streaming visibile sul sito della manifestazione www.adamelloskiraid.com, sui canali social dalla gara, e su alcuni siti internet sportivi e generalisti tra i quali anche il sito Liberoquotidiano.it che ospiterà l'evento sul neonato canale televisivo. L'obiettivo è quello di dare spazio alle immagini suggestive di questo evento che ha come teatro uno fra i gruppi montuosi più affascinanti e ricchi di storia dell’arco alpino. La diretta streaming inizierà alle ore 9,15 e si concluderà verso le 11 dopo l’arrivo delle prime classificate della gara femminile.

Sfogliando l’albo d’oro dell’Adamello Ski Raid appaiono i nomi di skialper che hanno fatto la storia di questa disciplina, da Guido Giacomelli a Mirco Mezzanotte, da Martin Riz a Dennis Trento, da Mireia Mirò a Laetitia Roux. E anche quest’anno ci saranno atleti di spicco, protagonisti della Coppa del Mondo da poco conclusa, e che aveva fatto tappa proprio nel comprensorio Ponte di Legno Tonale lo scorso dicembre. Il vincitore della recente Coppa del Mondo Individual Matteo Eydallin, orfano di Damiano Lenzi con il quale ha vinto le ultime due edizioni dell’Adamello Ski Raid, ha deciso che gareggerà assieme al giovane compagno dell’Esercito e atleta di casa Davide Magnini (fra l’altro secondo nella generale di Coppa del Mondo individual). L’insolita coppia dovrà, tra gli altri, guardarsi dai compagni dell’Esercito Michele Boscacci e Robert Antonioli, da Federico Nicolini ed Alex Oberbacher, ed ancora dai giovani Nicolò Ernesto Canclini e Andrea Prandi e poi gli esperti Pietro Lanfranchi e Filippo Beccari. Questi i primi team italiani, mentre le squadre straniere verranno ufficializzate dopo Pasqua.

In campo femminile la bellunese Alba De Silvestro sarà in gara con la compagna valtellnese Giulia Murada, quindi Ilaria Veronesi con Mara Martini ed Elena Nicolini con Katia Tomatis, senza dimenticare poi le due atlete di casa Corinna Ghirardi e Bianca Balzarini. In totale dunque oltre 160 coppie.

