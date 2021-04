Serie A, la Fiorentina spreca la rimonta, l'Atalanta vince 3-2 in trasferta

11 aprile 2021 a

Più forte delle pressioni delle rivali, tutte vincenti tra sabato (Milan) e domenica (Juve, Napoli, Lazio e Roma). L'Atalanta fa la voce grossa contro la Fiorentina, vincendo la sesta partita delle ultime sette in campionato e confermando di essere pienamente rodata nella volata Champions.

Al 'Franchi' va in scena il repertorio completo, nel bene e nel male, dei ragazzi terribili di Gasperini. Ovvero una macchina da gol in attacco - con Zapata autore di una doppietta, sette-otto opportunità nitide create, e cambi decisivi dalla panchina (Ilicic si guadagna e trasforma il rigore) - e una difesa da registrare dietro, punita dall'implacabile Vlahovic, la nota più lieta nella notte viola, brava a non arrendersi nonostante il 2-0 incassato del primo tempo.

Alla fine però la maggior qualità e profondità della rosa dei lombardi ha fatto la differenza. L'Atalanta si riprende il quarto e si presenta alla pari allo scontro diretto del prossimo turno con la Juventus. Una partita che dirà molto sugli equilibri nella corsa per i piazzamenti in Europa. Gli orobici confermano il quarto posto a un punto dai bianconeri e con due punti di vantaggio sui partenopei in questa trentesima giornata che ha visto vincere tutte le prime sette. I viola si mangiano le mani per la rimonta sprecata (da 0-2 a 2-2) e si consolano perché il margine sulla terz'ultima resta comunque di 8 punti.

