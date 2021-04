Fabio Quagliarella e Gennaro Gattuso, volano stracci e insulti: "Fai la telecronaca?", "Gioca e non rompere i cog***"

12 aprile 2021 a

Giocatori, allenatori e dirigenti non ci pensano, ma tutto quello che dicono, in uno stadio deserto si sente benissimo. Come benissimo si è sentito anche il siparietto tra Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria e Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli. Il match, che ha visto vincere il Napoli per 2-0 grazie alla prodezza di Fabian Ruiz e al goal di Victor Osimhen, ha infatti regalato più spettacolo in panchina che sul rettangolo di gioco. Verso la fine del primo tempo, il capitano dei blucerchiati si sente stizzito dalle continue proteste di Ringhio: "Stai facendo la telecronaca mister" dice l'attaccante di Castellammare a Gattuso.

Conosciamo ormai troppo bene il personaggio per non poterci aspettare una risposta da parte sua. Risposta in pieno stile Ringhio che non ci ha pensato due volte: "Quaglia, che c'è, che c'è? Pensa a giocare e non rompere i cog****i". I due sembrano essersi chiariti una volta finito l'incontro. Stretta di mano, abbraccio e tutto come prima. In fin dei conti, due veterani del calcio come loro sanno cosa sia la cattiveria agonistica, fondamentale per portare a casa punti importanti. Una grinta che ha sempre contraddistinto i due, chi più e chi meno.

Nel frattempo, la Sampdoria si avvia ad una conclusione di campionato tranquilla, ormai a metà classifica e lontani dalla lotta salvezza, i ragazzi di Claudio Ranieri non hanno più nulla da giocarsi. Discorso diverso invece per i partenopei, che lottano per un posto ai piani alti, valido per la qualificazione in Champions League. Sono due i punti che li separano dal quarto posto occupato dall'Atalanta e 4 le lunghezze dal Milan secondo. Una lotta che entra ora davvero nel vivo. Con l'Inter che ormai ha messo la firma sul Tricolore con la vittoria interna contro il Cagliari, la lotta per la Champions si fa davvero interessante. Dal secondo posto in classifica al quinto: 4 squadre in 4 punti per un biglietto d'ingresso al grande calcio europeo.

