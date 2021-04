Juventus, fuori CR7 e dentro Moise Kean? L'ultima suggestione, ma il prezzo è proibitivo

14 aprile 2021 a

Sono tanti i nodi da sciogliere in casa Juventus: innanzittutto il futuro di Cristiano Ronaldo che sembra allontanarsi sempre di più da Torino. Paulo Dybala e Alvaro Morata sembrano ormai invece definitivamente fuori dai giochi e quindi via al valzer d'attacco per decidere la nuova formazione dei bianconeri. Uno dei nomi caldi è quello di Arkadiusz Milik, già vicino alla Juve nella scorsa sessione di mercato. Ma l'obiettivo numero uno è una vecchia conoscenza: il millenial Moise Kean. L'attaccante italiano era stato girato all'Everton a titolo definitivo per 30 milioni euro, club che al momento detiene il cartellino del calciatore. Passato al Psg, Kean ha presto scalato le gerarchie del Club. Valutazione allo stato attuale: 50 milioni di euro.

Sportmediaset riporta le possibili operazioni che potrebbero riportare il gioiellino alla corte di Agnelli. L'idea è quella di proporre uno scambio con il centrocampista francese Adrien Rabiot, arrivato alla Juve a parametro zero e valutato dal club la bellezza di 35 milioni di euro. L'allenatore dei toffies, Carlo Ancelotti, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il giocatore. La Juve conguaglierebbe il valore di Moise Kean, sborsando ulteriori 15 milioni per arrivare alla cifra tonda di 50. In questo modo si toglierebbe anche lo stipendio stratosferico di Rabiot: 7 milioni di euro a stagione.

La Gazzetta dello Sport sottolinea un'operazione alternativa: scambio alla pari tra i due Club che porterebbe Mehdi Demiral a Liverpool e Moise Kean a Torino. Il difensore turco è valutato 50 milioni di euro, stessa identica cifra dell'attaccante. Ad ogni modo, l'operazione non si annuncia facile. Kean ha un mercato internazionale che lo vede conteso tra i Club economicamente più potenti. Se le prestazioni del giocatore dovessero continuare a stupire, non è escluso che a mettere il bastone tra le ruote dei bianconeri sia Mauricio Pochettino, nuovo tecnico del Psg e innamorato dell'attaccante nato nel 2000 a Vercelli.

