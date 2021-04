Gabriele Gavina riapre gli stadi? "Buone possibilità già prima di giugno": le partite dove (forse) si potrà tifare

15 aprile 2021 a

"L'evento dell'11 giugno ha creato speranza e opportunità. Credo ci siano buone possibilità di una riapertura generalizzata. Prima dell'Europeo? Sembrerebbe di si'. La Coppa Italia è una delle tante ipotesi insieme ad altri eventi che ci sono prima di giugno". Gabriele Gravina, presidente della Figc, dopo l'incontro con la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, sulla riapertura degli stadi è ancora più fiducioso per una possibile riapertura degli stadi al pubblico.

"Tutto è legato alla riapertura generale di tutti i settori del Paese. Il calcio ha dato una grande testimonianza con l'apertura dell'11 giugno. Tutti vogliamo ripartire, rispettando tempi e cadenze del Governo. Rientriamo in quel gruppo di soggetti che devono essere vaccinati prima dell'Europeo. Ho avuto un incontro con alcune autorità e abbiamo avuto rassicurazione in merito. Tutto il gruppo squadra della Nazionale dovrebbe rientrare tra i vaccinati insieme agli atleti per le Olimpiadi" ha aggiungo dopo l'incontro con la Vezzali.

Gravina ha anche detto la sua sull'incontro con la Vezzali: "È stato un colloquio costruttivo, un confronto di analisi e di prospettiva per cui ringrazio la sottosegretaria, l’importanza che il calcio riveste in Italia sotto il profilo economico e sociale può essere da stimolo e da traino per tutto lo sport. C’è un grande desiderio di ripresa e noi vogliamo fare la nostra parte, insieme a tutti gli altri settori sportivi e produttivi del nostro Paese", ha così concluso il numero uno della Federcalcio.

