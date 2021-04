Paulo Dybala, la rivelazione su Leo Messi: "La Pulce alla Juve? Un giorno..."

23 aprile 2021 a

Ormai l'opinione è ampiamente condivisa: la Juventus di Andrea Pirlo ha deluso le aspettative. Nella scorsa giornata di campionato i 3 punti contro il Parma sono arrivati, il match con gli scaligeri ha visto prevalere i bianconeri per 3-1. Tuttavia, i tumulti dentro e fuori lo spogliatoio faticano a placarsi. Paulo Dybala vede però il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo vinto la Supercoppa contro il Napoli e avremo la coppa italia contro l'Atalanta, ma lo scudetto finirà all'Inter ed è stato un anno differente per la Juventus: abbiamo cambiato tanto, speriamo di far meglio la prossima stagione e di imparare dagli errori" ha detto la Joya.

Confidandosi in una diretta su Twitch con Ibai Llanos, streamer e commentatore eSports, l'argentino ha parlato di una sfida in ballo con Cristiano Ronaldo: "Io e Cristiano ci stiamo sfidando per arrivare a 100 goal con la Juve. A me ne manca uno, a lui tre". Durante il Live, il 10 bianconero svela anche un retroscena sulla personalità del portoghese: "Vuole sempre vincere, anche in allenamento, e se perde diventa intrattabile per qualche minuto". Questo lato di Ronaldo non è certo un segreto. Avevano fatto molto discutere i suoi comportamenti in campo, quando con la Selecao portoghese aveva gettato a terra la fascia da capitano e nella partita di campionato successiva con la Juve aveva scaraventato via la propria maglia per non essere entrato nel tabellino marcatori contro il Genoa.

Dybala spende poi alcune parole anche riguardo all'avversario storico di CR7, Lionel Messi: "Si è parlato di un suo possibile approdo alla Juve" afferma Paulo Dybala "ma si sapeva che sarebbe stato difficilissimo". Llanos chiede poi alla Joya una delle domande, la cui risposta non è affatto scontata: "Preferisci Lionel Messi, oppure Cristiano Ronaldo?" chiede lo streamer. "Sono due giocatori differenti" prende tempo Dybala e conclude "non saprei sceglierne uno". Nel prossimo match di campionato, la Juventus affronterà la Fiorentina con un Dusan Vlahovic in stato di grazia. I ragazzi di Andrea Pirlo sono chiamati a salvare una stagione intera in 90 minuti.

