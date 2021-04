Max Allegri e Ambra Angiolini, "vite separate e crisi profonda, irreversibile". Fonti riservate: addio a un passo

27 aprile 2021 a

Tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è davvero finita. Lo rivela il settimanale Di Più Tv affermando che i due starebbero vivendo un periodo di crisi profonda. Una crisi forte che, a detta di qualcuno, sarebbe addirittura irreversibile. Amba Angiolini ha da poco finito a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’anno, dove interpreta una cubista che decide di chiudere con la vita notturna. Massimiliano Allegri è invece a Montecarlo. I due stanno conducendo vite separate nonostante in passato si sia parlato più volte di convivenza.

“Le cose stanno cambiando. Allegri è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”, ha detto un amico del tecnico al settimanale. E mentre fino a poco tempo Massimiliano Allegri voleva a tutti i costi restare in Italia per rimanere accanto ad Ambra Angiolini le cose ora sembrano diverse. Allegri starebbe valutando anche le offerte dei club stranieri.

I diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito. L’ultima apparizione pubblica della coppia risale allo scorso marzo, quando Ambra Angiolini e Allegri sono stati beccati dai paparazzi di Vero per le strade di Milano. Nelle varie interviste Ambra Angiolini non ha mai esitato a definire Massimiliano Allegri una persona straordinaria, l’uomo che ha segnato la sua rinascita.

