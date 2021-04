Gigio Donnarumma. fattore Champions League. "Dal Milan alla Juventus, l'incontro decisivo". Passaggio già fatto?

28 aprile 2021 a

Uno dei campionati più strani della storia del calcio sta ormai giungendo alle battute conclusive. Sono cinque le giornate che mancano alla fine della Serie A, ben 15 punti in palio. Mentre la vittoria del tricolore è ormai soltanto una formalità per i nerazzurri, lo scontro Champions entra nel vivo. Quattro squadre (Atalanta, Milan, Napoli, Juventus) in 2 punti, con lo scenario finale ancora difficile da prevedere. Una cosa è chiara: con la crisi che ha messo in ginocchio il mondo del calcio, un posto in Champions vale molto di più di una semplice qualificazione. Nelle prossime partite c'è molto in ballo, in particolare per Milan e Juventus.

Per il Milan, lontano dalla massima competizione europea dal 2014, quando uscì contro l'Atletico Madrid, la qualificazione o meno alla Champions League significherebbe anche un'ottica diversa dal punto di vista del calciomercato. Uno dei grandi nodi da sciogliere è quello del futuro di Gianluigi Donnarumma con i rossoneri. Gigio non ha mai nascosto il suo amore per il Milan, ma se i rossoneri dovessero fallire la qualificazione, non è da escludersi che il numero 1 della Nazionale possa guardarsi intorno. Destinazione calda per il suo futuro? La Juventus dello scissionista Andrea Agnelli.

La preoccupazione di Maldini è quella di perdere il classe 99' a parametro zero, vista la scadenza di contratto ormai alle porte e vista la trattativa per niente semplice con il procuratore italo-olandese Mino Raiola. Soltanto in caso di qualificazione in Champions infatti, Gigio sarebbe disposto a rimanere in rossonero per 8 milioni a stagione, a discapito dei 12 chiesti da Raiola. Nel caso in cui i rossoneri dovessero mancare all'appello europeo, gli scenari futuri si fanno invece più complicati. Ed ecco quindi alle porte la Juventus, che da diverse sessioni sogna ormai di portare il portierone in bianconero.

La situazione si deciderà il prossimo 9 maggio, quando allo Stadium andrà in scena lo scontro diretto Juventus-Milan. Sul piatto quindi non solo un posto in Champions, ma anche il futuro di Gigio stesso. I bianconeri sarebbero intenzionati a piazzare il polacco Szczesny (valutato circa 30 milioni), per investire sul lungo periodo con il giovanissimo Donnarumma. Il Milan è costretto sulle difensive e prepara un piano B: proporre a Donnarumma un rinnovo "temporaneo", in modo da congelare la questione fino al 2022, quando la dimensione del Club rossonera e le sue ambizioni saranno più nitide. Ad ogni modo, la partita del 9 maggio rappresenta un bivio cruciale per il futuro del Milan e del portiere più ambito a livello internazionale.

