Leo Messi via dal Barcellona. "Gli hanno offerto 50 milioni a stagione", indiscrezione atomica

L'addio di Leo Messi al Barcellona si vocifera ormai da alcune sessioni di calciomercato. In seguito agli scandali dell'ex presidente Josep Maria Bartomeu, che hanno portato alle sue dimissioni, Leo Messi aveva infine deciso di restare con i blaugrana. Molti avevano visto nel gesto de La Pulce una dichiarazione d'amore nei confronti del Barca, e così sembra anche essere stato. Con il ritorno del presidente dell'era Guardiola, Joan Laporta, Leo Messi ha ritrovato se stesso: 23 goal in 24 partite in questa stagione per l'argentino. L'indiscrezione riportata da la Gazzetta dello Sport, lancia tuttavia una bomba sul club catalano: il Psg avrebbe formulato un'offerta per portare Leo Messi a Parigi.

Secondo quanto rivela il giornalista brasiliano Marcelo Bechler, il Psg avrebbe offerto all'argentino un contratto per due stagioni con l'opzione di prolungamento per una terza. Non si conoscono ancora le cifre dell'operazione, ma il compenso del fuoriclasse di Rosario viaggia intorno ai 50 milioni netti a stagione. Nonostante il periodo di crisi nera per il mondo del calcio, la direzione Psg è convinta di potersi permettere l'operazione. Il contratto di Messi scadrà il prossimo 30 giugno e Messi dovrà decidere se abbandonare o rinnovare con il club che lo ha lanciato nel grande calcio ormai una ventina di anni fa.

Insieme, Messi e il Barcellona hanno scritto una parentesi di storia del calcio, destinata a rimanere per sempre negli almanacchi. Questa stagione, Messi ha già conquistato la Copa del Rey e, con una vittoria domani contro il Granada, il Barca può scalare la vetta della Liga. Il doblete è ormai a due passi, gli ennesimi trofei che si aggiungono al presitigiosissimo Palmares dell'argentino. Il prossimo 27 giugno, il talento compirà 34 anni. La decisione non è facile: restare o abbandonare? Nel frattempo, Neymar e Mbappé apparecchiano la tavola per quello che potrebbe diventare l'attacco più forte di tutti i tempi.

