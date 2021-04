Matteo Salvini, ironia sullo scudetto all'Inter: "Mi auto-isolo per 48 ore"

30 aprile 2021 a

Ormai manca solo l'ufficialità, ma il campionato più strano e contorto della storia è ormai nelle mani dell'Inter. I nerazzurri sono ad un passo dall'interrompere lo storico cammino della Juventus, che si è aggiudicata le ultime 9 massime competizioni italiane. In caso di vittoria e risultati favorevoli sugli altri campi, l'Inter potrebbe festeggiare lo scudetto già domenica prossima. Sabato 1 maggio, allo stadio Ezio Scida andrà in scena Crotone-Inter. I calabresi sono ormai ad un passo dalla retrocessione, ma un Simy in stato di grazia potrebbe rimandare i festeggiamenti nerazzurri.

Dopo un percorso stratosferico, i "cugini" del Milan hanno invece pagato a caro prezzo il calo di prestazioni nella seconda parte di campionato. Ora sono chiamati a salvare la stagione con la tanto agognata qualificazione in Champions nel match cruciale contro le "streghette" di Benevento. Non sono mancate le dichiarazioni di Matteo Salvini, leader della Lega e cuore rossonero, che ha così ironizzato ai microfoni di Radio Capital, il successo dei nerazzurri: "Inter vicino alla vittoria? Temo di sì, mi auto-isolo per 48 ore..." ha commentato il leader del Carroccio.

La sconfitta interna contro il Sassuolo (2-1) per mano dell'astro nascente Raspadori e la debacle di Roma contro la Lazio (3-0) di Simone Inzaghi, sono state uno schiaffo alla classifica rossonera. Dal secondo posto, il Milan è scivolato al quinto. Atalanta, Napoli, Juventus e Milan sono ora racchiuse in 2 punti. Restano ancora cinque gare di campionato da disputare, e nessuna squadra può permettersi di perdere punti per strada. Le battute conclusive dell'edizione della Serie A 2020-21, presagiscono una battaglia all'ultimo sangue. Dietro Milan e Juventus, la Lazio insegue a cinque punti di distanza (deve però recuperare il match contro il Torino). Non si escludono quindi colpi di scena. Con la pandemia che ha messo in crisi nera il mondo dello calcio, un posto in Champions vale oggi molto di più che una semplice qualificazione.

