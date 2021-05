José Mourinho a Roma? "L'uomo giusto in un posto di m***a": l'ex interista picchia duro

10 maggio 2021 a

a

a

“José Mourinho è l’unico che alla Roma può fare un miracolo come Capello”. Così secondo Antonio Cassano, parlando alla “Bobo tv” dell’operazione che ha portato lo Special One sulla panchina giallorossa, spiega lo scenario che potrebbe verificarsi per i giallorossi con l'arrivo dell'allenatore portoghese. “Voglio vedere non il Mou spento dell’ultimo anno a Manchester e del Tottenham ma quello acceso dell’Inter e del Chelsea. In quel caso la Roma può giocarsi lo scudetto”, ha spiegato Cassano.

Roma, con Mourinho i Friedkin come gli sceicchi: un mercato "Real", i 4 super colpi giallorossi

Fantantonio accusa la società per il trattamento riservato a Fonseca (“Si devono vergognare”) e mette in guardia il portoghese sulle insidie di una piazza in cui “ti mangiano vivo”. Nicola Ventola, invece, ex interista mette il carico: "Mourinho è “l’uomo giusto in un posto di merda che è complicato da gestire”.

"Il peggio, poverino". Paolo Di Canio, l'audio rubato: sotterra Mourinho, viene massacrato

Lele Adani rivela infine che Mourinho non è stata la prima scelta della Roma, che prima del portoghese avrebbe cercato il tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo. Il commentatore di Sky tiene fede alla sua filosofia giochista e non rinuncia alla stoccatina allo Special One: “Non si può vincere solo con il carisma…”. Intanto la Roma starebbe studiando il ritorno di un glorioso ex da affiancare a Mou nel suo lavoro alla Roma. Serve qualcuno che conosca già bene Trigoria e l'ambiente giallorosso. Daniele De Rossi sarebbe secondo la società il profilo giusto. Al momento, De Rossi sta studiando per ottenere la qualifica Uefa A da allenatore e dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Roberto Mancini con la Nazionale.

Video su questo argomento Il pallone racconta - Effetto Mourinho su Roma-United

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.