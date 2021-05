Cristiano Ronaldo, dopo i 100 gol un pesantissimo messaggio (alla Juve?): "Non mi fermo qui"

13 maggio 2021 a

a

a

Contro il Sassuolo ha festeggiato il suo 100esimo gol con la maglia della Juventus nella partita vinta 3-1. e oggi, giovedì 13 maggio, Cristiano Ronaldo ha voluto festeggiare il traguardo personale. E ha postato sui suoi canali social un messaggio che potrebbe essere letto anche come un indizio per il suo futuro: "Non mi fermo qui", ha scritto il portoghese che ha un altro anno di contratto col club bianconero. Un messaggio positivo con corredo di emoticon.

"Siamo inc***. Ronaldo? Ha giocato tante partite...". Caos-Juve, la clamorosa conferenza stampa di Andrea Pirlo

Mamma Dolores sul futuro di CR7 ha già detto la sua, ma suggestioni e scenari di mercato per ora si intrecciano fra orgoglio, fantasia e voglia di chiudere al meglio la stagione. "Sempre una sensazione speciale raggiungere i 100 gol per la mia squadra. Orgoglioso di questo numero, contento di aver aiutato la Juve e contento di aver visto anche Dybala raggiungere il suo centesimo gol. Congratulazioni Paulo, ma dobbiamo mantenere la concentrazione. C'è ancora così tanto in gioco e continueremo a lottare per tutti i nostri obiettivi rimasti. Fino Alla Fine! Andiamo!" ha scritto.

"Una vittima di Andrea Agnelli". Juventus, indiscrezioni drammatiche sulla fine ingloriosa di Andrea Pirlo: "Quella scelta del presidente..."

Un messaggio dalla doppia chiave di lettura. Il futuro di Cristiano Ronaldo è legato aquello di Paulo Dybala e passa, in maniera decisiva, dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. A partire da CR7, senza gli introiti derivanti dalla qualificazione alla massima competizione europea viene difficile pensare alla permanenza del portoghese a Torino e, allo stesso modo, anche Paulo Dybala potrebbe partire per far respirare, eventualmente, le casse bianconere: tutto in bilico, dunque, in casa Juve, a partire dalla dirigenza, arrivando a Pirlo e passando per molti calciatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.