Antonio Conte infila i guantoni: la resa dei conti con Lautaro Martinez dopo il litigio in partita

È subito tornato il sereno in casa Inter dopo il litigio tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. Cose di campo che finiscono lì, perché il clima generale della squadra è assolutamente disteso dopo la vittoria dello scudetto che mancava da oltre dieci anni. L’allenatore e il suo calciatore si sono chiariti in privato perché poi si sono resi protagonisti di un siparietto molto divertente, che ha visto coinvolta tutta la squadra.

In un video pubblicato sui social del club nerazzurro si vede Romelu Lukaku presentare un match di boxe tra Lautaro e Conte: il primo è all’angolo sinistro del ring improvvisato, il secondo all’angolo destro. Entrambi indossano i guantoni e sono pronti a inscenare un duello, tra le risate generali della squadra. Il duro confronto di mercoledì sera è quindi già stato abbondantemente archiviato. Ma riavvolgiamo il nastro e ricordiamo cosa era accaduto in occasione della vittoria per 3-1 ai danni della Roma.

Conte non aveva affatto gradito la prestazione dell’attaccante argentino, che tra l’altro era subentrato per un infortunio di Sanchez, e lo aveva sostituto anzitempo: Lautaro era andato su tutte le furie, scatenando la reazione del tecnico leccese, abituato a tenere sempre alta la tensione. “Devi portare rispetto, invece di fare il fenomeno”, aveva esclamato Conte. Poi il chiarimento e il siparietto sul ring che ha divertito tutti i tifosi dell’Inter.

