Figc, inchiesta sui rimborsi spese degli arbitri: tremano i fischietti di tutte le serie

La Procura federale della Figc ha aperto una indagine per accertare eventuali irregolarità nei rimborsi spese nel settore arbitrale. La conclusione dell'attività di inchiesta dovrebbe terminare nei prossimi giorni. La Figc, in accordo con la presidenza dell'Aia, si è subito attivata a seguito di una segnalazione su presunte irregolarità amministrative per quanto riguarda i rimborsi a tutti i livelli.

La contromisura di FIGC e AIA dura da circa un mese ed è decollata dopo una prima segnalazione in merito. La collaborazione, così suddivisa, ha il compito di proseguire l’indagine anche dall’interno. La serie di accertamenti è vicina alla conclusione e farà luce sull’aspetto economico che riguarda la figura degli arbitri. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre un mese fa, e' atteso a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia, la Figc si è subito attivata promuovendo un'indagine interna ad ampio spettro per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione dei rimborsi a qualsiasi livello.

Intanto la nuova stagione, come è stato già annunciato, scatterà ufficialmente il 22 agosto con la Serie A e si concluderà il 22 maggio 2022. La decisione è arrivata dal Consiglio di Lega. La pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Novità invece per la Coppa Italia, di cui è stato varato il nuovo format: parteciperanno solo 40 squadre, 20 club di Serie A e 20 di B.

