Juventus, cosa significa l'addio di Fabio Paratici: non solo Cristiano Ronaldo, le conseguenze in panchina. Siamo alla rivoluzione

Le strade di Fabio Paratici e della Juventus si sono ufficialmente separate oggi, mercoledì 26 maggio. Il club bianconero ha infatti comunicato che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: “Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club”, si legge nella nota ufficiale.

Il dirigente e il presidente Andrea Agnelli si sono incontrati al quartier generale della Continassa prima di sancire ufficialmente il loro divorzio. Stando alle ultime indiscrezioni, il posto di Paratici verrà preso da Federico Cherubini: cresciuto proprio all’ombra dell’ormai ex responsabile del mercato bianconero, Cherubini è descritto come molto vicino a Massimiliano Allegri. Un altro indizio del possibile ritorno in panchina dell’allenatore che è stato capace di vincere cinque scudetti con la Juventus? Oltre alle due finali di Champions League perse, ma comunque giocate: dopo di lui, il nulla.

John Elkann è il grande sponsor di Allegri, che tra l’altro ha rimesso piede all’Allianz Stadium in occasione del partita del cuore: in casa bianconera c’è sempre più fiducia che si possa consumare un secondo matrimonio con il tecnico livornese. Il quale nelle scorse settimane sembrava essere molto vicino al Napoli, tanto che si parlava di un principio di accordo con Aurelio De Laurentiis: la mancata qualificazione dei partenopei alla Champions League ha però sconvolto tutti i piani. E quindi Allegri sembra indirizzato a tornare a Torino, dove invece potrebbe partire Cristiano Ronaldo: dagli ambienti bianconeri danno il suo addio quasi per scontato.

