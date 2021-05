Gigio Donnarumma, sapete dove ha messo un "like"? L'ultimo sfregio al Milan, il suo futuro è già scritto

27 maggio 2021 a

Dai social arriva un indizio che sembra essere decisivo sul futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale, che è stato congedato da Paolo Maldini e dal Milan dopo un tira e molla per il rinnovo, con ogni probabilità sarà il prossimo portiere della Juventus. Gigio oggi, giovedì 27 maggio, ha messo il suo like su Instagram alla notizia che sulla panchina dei bianconeri tornerà Massimiliano Allegri: un gesto molto rivelatore sul suo possibile futuro lontano da Milano. Un gesto che, forse, poteva risparmiarsi prima dell'ufficialità. Ma tant'è.

Psg e Barcellona si sono fatti sotto nelle ultime ore per sondare il terreno con Mino Raiola, ma il piano della Juve è pronto da tempo e coinvolge anche il fratello maggiore di Gigio, Antonio: l'offerta è di oltre 10 milioni netti (più bonus) a stagione, con prebende anche per Mino Raiola in grado di avvicinare la richiesta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro dell’agente, e in più un posto da fuoriquota in Under 23 per Antonio Donnarumma.

La Juve dovrà prima però risolvere il nodo Wojciech Szczesny, che guadagna 7 milioni a stagione (e frutterebbe pure una buona plusvalenza per il bilancio del club bianconero). Il numero uno polacco, che avrebbe già detto no al Borussia Dortmund, piace in Premier, United e Arsenal su tutti, ma al momento il mercato dei portieri è un po’ bloccato. Anche dal ritiro della Nazionale azzurra in Sardegna c'è stato un ammiccamento Juve-Donnarumma: mercoledì infatti Gigio Donnarumma ha postato uno scatto in compagnia di Federico Bernardeschi, suo compagno in azzurro e presto con ogni probabilità anche in bianconero.

