Cristiano Ronaldo, con Allegri alla Juventus cambia tutto. Indiscrezione clamorosa: "Se ne va, ma resta in Italia"

Non sembra escludere colpi di scena questo valzer di panchine pre-calciomercato. Dopo l'ufficialità di Simone Inzaghi all'Inter, è ormai soltanto una formalità anche quella per il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico toscano aveva salutato i bianconeri nel 2019, in seguito ad una serie di screzi interni, in particolare con l'ex ds Fabio Paratici. Una volta fatto fuori quest'ultimo, Max è infine potuto tornare a casa. E che ritorno: Per lui un quadriennale da 9 milioni di euro netti a stagione, ma sopratutto poteri assoluti sia in campo sia sul mercato, con un nuovo ruolo all'inglese di allenatore-manager.

In giornata dovrebbe quindi arrivare l'esonero di Andrea Pirlo, che probabilmente preparerà le valigie per la volta di Sassuolo, ora che De Zerbi è passato allo Shaktar Donetsk. Allegri dovrà ora rimodellare la Juve, e dovrà farlo con i soldi contati. Il probabile aumento di capitale servirà infatti per risanare le perdite: -113 milioni di euro nell'ultimo semestrale. Sono molti anche i giocatori in partenza: Secondo quanto riporta la Stampa, oltre a Dybala ormai ai saluti, anche Ronaldo sarebbe sempre più distante dalla Juve, soprattutto ora che è tornato Allegri. Il livornese, in tempi non troppo remoti, aveva già lasciato intendere che per ripartire, i bianconeri avrebbero dovuto liberarsi del portoghese.

CR7 ha ancora un anno di contratto, contornato da un ingaggio di circa 31 milioni di euro. Negli ultimi mesi, Jorge Mendes, il suo procuratore, ha iniziato a sondare il terreno a Manchester con lo United per trattare un clamoroso ritorno, dopo che quello ipotizzato al Real era stato prontamente bocciato da Florentino Perez. L'ultima indiscrezione riportata da La Stampa, riguarda l'interesse di un tecnico connazionale di Cristiano, e da poco tornato in Serie A. Negli scorsi giorni, José Mourinho ha chiamato CR7 per capire le sue intenzioni. La Roma rappresenterebbe una soluzione per salvare i vantaggi del Fisco Italiano (100mila euro di forfait sui guadagni stranieri), ma l'ipotesi è parecchio difficile per diversi motivi.

Una cosa è chiara: Allegri vuole ripartire con i motori a mille e per farlo punterà sui giovani. Chiesa rappresenta ormai un punto cardine della Juventus, ma va ora ripensato completamente il centrocampo. Il primo nome sulla lista è quello del regista Manuel Locatelli del Sassuolo, ormai una certezza del campionato nonostante la giovane età. Altro sogno segreto di Allegri è il 10 dell'Udinese, l'argentino Rodrigo De Paul. Gigio Donnarumma potrebbe essere un colpaccio a parametro zero, ma va prima capito il futuro di Szczesny, il quale non sembra già scritto: tutt'altro. Donnarumma intanto strizza l'occhio ad Allegri, con un like clamoroso sull'annuncio del ritorno del tecnico sulla panchina bianconera.

