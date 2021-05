Ferrari, John Elkann gelato da Luca di Montezemolo: "Mi dispiace, ma...". Tentativo di pace clamorosamente a vuoto

28 maggio 2021 a

John Elkann ha tentato di risentire Luca Cordero di Montezemolo dopo il licenziamento dalla Ferrari, ma il rapporto tra i due rimane freddo. È successo nei giorni scorsi, e l’occasione era la festa di metà luglio che seguirà alla imminente riapertura de “Il Cavallino”, storico ristorante di Maranello. Il ristorante è il primo passo di un progetto che punta a valorizzare al massimo il marchio Ferrari. Il secondo sarà la creazione di una linea di gamma altissima di prodotti distribuiti online e attraverso una propria catena di negozi.

Elkann, forse anche per tentare un riavvicinamento, aveva pensato uno dei maggiori artefici dei successi della Ferrari. Sotto le gestione Montezemolo esplose la stella di Michael Schumacher. Gelida risposta di Montezemolo, un "mi dispiace ma in quei giorni sono all’estero", seguita da un ringraziamento di circostanza.

Fu proprio infatti Elkann nel 2014, ad avallare l’allontanamento di Montezemolo da Maranello ad opera dell’allora ad di Fiat Sergio Marchionne. “L’ultimo parricidio di Elkann che manda avanti Marchionne” titolò allora Il Fatto quotidiano. Montezemolo fu messo alla porta. Lui ci rimase molto male, nonostante i 26 milioni di euro pattuiti come buona uscita avranno contribuito a rendere l’addio meno amaro. Lo scorso dicembre Montezemolo, in una intervista a Radio Rai, aveva anche risposto alla domanda su un suo possibile ritorno alla Ferrari: "Innanzitutto questa domanda non va posta a me. Anche se faccio altre cose, posso mettere a disposizione la mia esperienza e la mia conoscenza della Formula 1. Non ho sentito nessuno, nessuno mi ha mai chiesto un consiglio. John Elkann l’ho visto l’ultima volta a Firenze, alla vigilia del Mugello per i festeggiamenti dei 1000 GP Ferrari, gli dissi: ‘John quando vuoi ne parliamo’, ma non l’ho sentito“. Stavolta si sono sentiti, ma l'occasione di parlare del Cavallino rampante non c'è stata e non ci sarà.

