Antonio Cassano e Carolina Marcialis, "grazie Vieri". Indizio social: cos'hanno in mano

Un ringraziamento necessario. Semplice, ma virale. Ed accade che anche Antonio Cassano, fantasista per antonomasia, dica grazie sui social all'ex bomber dell'Inter Bobo Vieri. Il motivo? Semplice. La coppia più amata di sempre del mondo del calcio (ricordiamo che Carolina Marcialis è anche agente di suo marito) riceve due Bombeer (la birra lanciata da Vieri): una rosa, l'altra azzurra. Appunto, una dedicata alle donne e l'altra nata in vista degli Europei di calcio, che stanno per iniziare.

Ora più che mai l'ultima trovata imprenditoriale di Vieri diventa virale nel giro di poco tempo. Infatti, l'ex calciatore ha praticamente lanciato questo nuovo progetto da pochi mesi e sta riscuotendo tantissimo successo (ne parlano tutti i siti più importanti). Vieri strizza l'occhio a questo nuovo business e, a quanto pare, dietro c'è il guru dei brand: Driss El Faria, un giovane imprenditore di origine marocchine, ma trapiantato nel Milanese che è riuscito a creare tutto questo insieme al calciatore.

Dopo Totti e Ilary Blasi, Vieri sta inviando ad amici vip e del mondo del calcio la sua Bombeer, che rompe ogni tipo di pregiudizio: avete mai visto una donna bere una birra rosa? Adesso è possibile. Grazie a questa intuizione. Vieri, si sa, è un vulcano. Quando si butta anima e corpo in un business riesce sempre a segnare gol. Proprio come quando era in campo con la maglia nerazzurra: il capocannoniere continua a far sognare tutti. Sempre.

