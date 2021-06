Hakan Calhanoglu preferisce il denaro alla carriera: addio Milan, offerta stratosferica dal Qatar

02 giugno 2021 a

a

a

Aria di cambiamento a Milanello. Dopo la rottura di Gianluigi Donnarumma con i rossoneri, tocca ora al fantasista turco Hakan Calhanoglu. Una cosa Maldini l'ha sottolineata più volte: Il Milan non è disposto a scendere a patti con delle richieste d'ingaggio esorbitanti. Specialmente quando queste provengono da giocatori sì importanti, ma che non hanno mai realmente lasciato il segno in rossonero. Discorso che vale in particolare per il turco, reduce dall'ennesima stagione segnata da qualche alto e molti bassi. Il numero 10 è in scadenza e i segnali di rinnovo si fanno sempre più deboli. Il motivo è la richiesta di stipendio di Calhanoglu, che vorrebbe 5 milioni, rispetto agli attuali 2,5 all'anno.

"Juve fuori dalla Champions": indiscrezioni sulla decisione Uefa e clamorosa conferma da "mister Liga"

Dopo la fine del sudatissimo campionato 2020-21, valso un secondo posto in campionato e la qualificazione ai gironi della prossima edizione della Champions League, il turco non si è più fatto vivo con la dirigenza meneghina. Silenzio che era stato colto come un forte segnale d'addio. Il Milan rischia così di perdere il 27enne a parametro zero, ma questo e altro per snellire la rosa, e in particolare risparmiare cifre importanti che consentano di limare il monte ingaggi estremamente elevato dei rossoneri. Ora Maldini punterà tutte le fiches sull'argentino Rodrigo De Paul, in forza all'Udinese e che valuta 40 milioni il cartellino del centrocampista avanzato.

"Genio incompreso. Ecco chi sono i veri campioni". Caos-Juve, la compagna di Pirlo umilia Bernardeschi: cosa c'è dietro

Per il turco resta vivo l'interesse della Juventus, anche se si tratta di un interesse più moderato, dopo la partenza di Fabio Paratici da Torino. L'ex dirigente sportivo bianconero aveva infatti lanciato più volte messaggi d'amore al turco, ricevendo però infine il due di picche in casa propria da Andrea Agnelli. Secondo quanto riporta Soprtmediaset, per il turco c'è ora in ballo un offerta stratosferica arrivata dal Qatar. Sul piatto 32 milioni di euro in 3 anni per il turco, offerti dall'Al Duhail. L'ex trequartista del Bayer Leverkusen dovrà ora decidere il da farsi. La proposta dell'Al Duhail è la più classica delle offerte che non si possono rifiutare. Il Milan più di 2,5 milioni non li sgancia. Certo che rinunciare alla Champions League e a un calcio competitivo e un po' mettere fine alla propria carriera...

Ancelotti-Real Madrid, è ufficiale: il gran ritorno in Blancos, un contratto di tre anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.