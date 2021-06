Juventus, la compagna di Andrea Pirlo umilia Federico Bernardeschi: "Genio incompreso. Ecco chi sono i veri campioni"

01 giugno 2021 a

Codazzo polemico dopo l'esonero di Andrea Pirlo dalla Juventus. Polemiche fatte anche dallo stesso tecnico, che a caldo si era detto sorpreso del cambio in panchina. Polemiche poi seguite anche dalla sua compagna, Valentina Baldini. La quale, ora, torna a parlare e a picchiare duro contro un ex giocatore della sua dolce metà, ovvero Federico Bernardeschi.

Già, perché Bernardeschi dopo l'ultima partita con la Nazionale di Roberto Mancini, una ottima partita, ha affermato: "Qui gioco nel mio ruolo, posso rischiare la giocata". Critica neppur troppo velata proprio a Pirlo, con il quale, alla Juventus, ha chiuso una stagione in cui oggettivamente non ha lasciato il segno.

E insomma, a replicare all'azzurro ci ha pensato proprio la Baldini, la cui risposta è stata affidata ai social: "Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni, ma decidi di rischiare l'intervista dopo aver fatto un goal al San Marino. Genio incompreso", si è scagliata contro Bernardeschi. Dunque, in calce, ha postato tutti i ringraziamenti a Pirlo arrivati dai giocatori della Juventus: da Cristiano Ronaldo fino a Gigi Buffon e Federico Chiesa. Insomma, un indizio piuttosto esplicito: tra Pirlo e Bernardeschi, con discreta evidenza, i rapporti non erano dei migliori.

Per inciso, dopo l'esonero, Valentina Baldini aveva risposto in modo piccato al commento di un tifoso, che ipotizzava in futuro un ipotetico ritorno di Pirlo alla Juve, proprio come ha fatto Allegri: "Non credo, il mio compagno ha una dignità ben radicata", aveva tagliato corto la signora.

