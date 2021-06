Euro2021, Roberto Mancini e la prova generale: "Chi va in campo contro la Repubblica Ceca"

03 giugno 2021 a

Prima dell'ultima amichevole prima di Euro 2020, domani sera venerdì 4 giugno ad una settimana dl debutto europeo, Roberto Mancini ha le idee chiare sulla sua Italia. "Con la Repubblica Ceca sarà un buon test. Non avremo difficoltà a fare la formazione ed è possibile che possa somigliare a quella dell'11 giugno", ha spiegato il ct. "A parte Pellegrini e Verratti son tutti a disposizione, Sensi giocherà e Jorginho potrebbe riposare", ha aggiunto. "Raspadori? Spero possa entrare e fare come Paolo Rossi nell'82, ma non l'ho portato solo per questo. Ha qualità straordinarie e credo che possa far bene in Nazionale".

"E' un giocatore diverso da Belotti e Immobile, per lui sarà una grande esperienza e vediamo se ci sarà utile - ha proseguito Mancini parlando ancora del giovane attaccante del Sassuolo -. Vediamo per domani se farlo riposare, visto che prima dell'U21 veniva da un problema muscolare. Ha qualità tecniche che può ancora migliorare in futuro", puntando i fari dell'attenzione su Raspadori la sorpresa finale delle sue convocazioni.

"Allenare la Nazionale è qualcosa di differente da un club, quando inizia una manifestazione così importante c'è emozione, si guarda sempre al futuro e non si vede l'ora di iniziare - ha proseguito Mancini -. La speranza, non solo la nostra, è di arrivare a Wembley l'11 luglio. Sono felice e orgoglioso di essere qui e di aver riportato il gruppo piu' su di quando l'abbiamo preso. Speriamo di poterlo essere ancora di piu' a fine Europeo", ha poi concluso.

