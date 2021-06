Milan, Zlatan Ibrahimovic su Donnarumma: "Faccio io una domanda, che valore ha?"

04 giugno 2021 a

Dopo un finale di stagione rossonero al cardiopalmo, Zlatan Ibrahimovic si racconta alla Gazzetta dello Sport. Lui, che questa stagione è stato colpito da numerosi infortuni che l'hanno tenuto a lungo lontano dai campi, per ultimo proprio nelle fasi conclusive del campionato. Zlatan ha parlato un po' di tutto (e tutti), ma in particolare del suo futuro al Milan. Non poteva naturalmente mancare la sua opinione riguardo alla "vicenda Donnarumma", senza parlare del suo rapporto con Stefano Pioli. Il 39enne non sembra minimamente intenzionato a finire la carriera, il "Benjamin Button" svedese, scalda i motori in vista della prossima stagione. Purtroppo, non riusciremo a vederlo con la Svezia causa, appunto, infortunio.

Zlatan viene subito incalzato riguardo alla rottura di Gigio Donnarumma con i rossoneri: "A proposito di leader, è dispiaciuto per Gigio Donnarrumma?". "Molto" risponde lo svedese. "Lei mi ha chiesto se i giocatori guadagnano troppo, adesso faccio io una domanda: che valore ha Donnarumma? È cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere della squadra per vent’anni, magari venti no perché non è Ibra" commenta con il suo classico sorriso. "Ma è il più forte del mondo. Avrebbe potuto diventare Mister Milan, come Paolo Maldini. Che valore si poteva dare a Maldini?".

"Non c'è una misura - prosegue - Se Gigio va via o no, non lo so. Serve essere in due per ballare il tango. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine". Scenario che tuttavia sembra altamente improbabile dopo l'arrivo del talentuoso Mike Maignan, da poco laureatosi campione di Francia dopo una stagione spettacolare con il Lille. Curioso anche un passaggio dove Ibra parla di Stefano Pioli, confermando la grande sintonia che vige tra l'attaccante e il tecnico rossonero. "E poi c'è lei che è pronto a fare il vice di Pioli" lo stuzzica il giornalista. "L'ho già fatto un anno e mezzo. Ora cerchiamo altre cose da fare" conclude Zlatan con una battuta delle sue.

