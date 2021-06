Milan, non solo Vlahovic. L'ultima tentazione: chi è il bomber da affiancare a Ibrahimovic

05 giugno 2021 a

a

a

Al Milan di Champions servono nuovi gol e nuovi attaccanti: l’unica soluzione per far tornare i conti anche quando Ibra non ci sarà (a 39 anni ha fatto fatica, saltando la metà delle gare di campionato). . In assenza di Zlatan si sono arrangiati in area Rebic e Leao. Se non sarà Giroud, un altro attaccante comunque arriverà. La ricerca è orientata su un bomber di professione, il resto dell’identikit da completare, fa sapere la Gazzetta dello Sport.

"Mino Raiola non c'entra niente". Donnarumma, lo sfregio peggiore al Milan (e il ruolo di Zlatan): la bomba di Ivan Zazzaroni

Torna in auge il nome di Arkadius Milik, 27 anni: 122 partite e 48 gol nel Napoli tra il 2016 e il gennaio 2021. Stagioni compromesse da due infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto fuori a lungo: 23 partite out tra ottobre 2016 e febbraio 2017, 29 tra settembre 2017 e marzo 2018. Gli ultimi mesi al Marsiglia dimostrano che il fisico è tornato stabile: ha giocato tredici partite consecutive da titolare. In Ligue1 ha segnato 9 gol: è in prestito dal Napoli fino all’estate del 2022, con obbligo di riscatto francese.

Hakan Calhanoglu preferisce il denaro alla carriera: addio Milan, offerta stratosferica dal Qatar

Piace molto anche Vlahovic. È stato il primo classe 2000 a segnare almeno 20 gol in A, ed è stato uno dei quattro nati a partire dagli anni 2000 ad aver centrato quota 20 (21 a fine stagione) in tutti i cinque principali tornei europei. Un centravanti di prospettiva incuriosito dall’idea di farsi guidare da Rino Gattuso, nuovo allenatore viola. L’ostacolo più ingombrante resta la valutazione che ne fa la Fiorentina: altissima, almeno sessanta milioni. Fari puntati anche su Gianluca Scamacca, 22 anni: 26 partite in campionato con il Genoa, otto gol. Il Milan dovrebbe trattare con il Sassuolo, proprietario del cartellino, che non concederà sconti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.