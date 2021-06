Formula 1, Charles Leclerc in pole a Baku: "aiutino" dalla bandiera rossa e dalla scia, beffato Hamilton

05 giugno 2021 a

a

a

Se la lotta per il titolo mondiale sembra essere una questione esclusiva tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, il vecchio e il nuovo talento che stanno mettendo a ferro e fuoco la Formula 1, a Baku c’è una sorpresa che porta la firma di Charles Leclerc. Proprio come due settimane fa a Montecarlo, il pilota della Ferrari ha centrato la pole position: nel Gp dell’Azerbaigian scatterà quindi davanti a tutti, con la speranza che l’epilogo sia ben diverso da quello scorso, quando fu costretto al ritiro per una serie di sfortunate circostanze.

Flavio Briatore, ore d'ansia: "Malore mentre era a Baku", arriva una pesantissima conferma

Leclerc ha fatto segnare il giro più veloce, precedendo la Mercedes di Hamilton di 232 millesimi e la Red Bull di Verstappen di 347: quarto tempo per Pierre Gasly (Alpha Tauri) e quinto per l’altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz. Proprio come a Montecarlo, le qualifiche si sono concluse anzitempo a causa di una bandiera rossa: ancora una volta una Ferrari coinvolta, quella di Sainz, che è finita a contatto con l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Non è quindi stato possibile dare l’ultimo assalto alla pole, con le posizioni che sono state congelate.

"Mi dispiace ma...". John Elkann gelato da Montezemolo. Retroscena Ferrari: altro che "pace"

Per Leclerc si tratta della nona pole in carriera, ottenuta tra l’altro anche grazie alla scia della Mercedes. Il grande sconfitto delle qualifiche è invece Verstappen, che fin da venerdì era apparso il più veloce: e invece ha dovuto subire pure il ritorno di Hamilton, per una gara che si preannuncia scoppiettante.

"Se Elon Musk ha un posto...". Dopo il botto Ferrari di Montecarlo, Leclerc prende il volo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.