Formula 1, Sergio Perez vince il Gp Azerbaigian davanti a Sebastian Vettel. Solo quarto Charles Leclerc

Sergio Perez ha vinto il Gp dell'Azerbaigian, sesta prova del mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha preceduto l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Terzo Pierre Gasly con l'Alpha Tauri che ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. Gara segnata dall'incidente di Max Verstappen che è andato a sbattere contro le barriere a cinque giri dalla fine quando era largamente in testa. Il Gp è ripartito con i piloti di nuovo in griglia a due giri dal termine. Hamilton che si trovava secondo ha cercato nel secondo via di superare Perez ma ha commesso un errore andando lungo e pregiudicando così la gara non conquistando alcun punto.

Ottavo posto per la Ferrari di Carlos Sainz. Quinto posto per la Mclaren di Lando Norris che nel finale ha cercato di superare Leclerc, che nel tentativo di sorpassare Gasly ha rischiato di perdere la quarta posizione. Sesto posto per Fernando Alonso (Alpine) davanti all'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. A punti anche Daniel Ricciardo, nono con la McLaren e decimo l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Max Verstappen resta leader del mondiale.

"Sono felice, è stata una gara pazza. Mi dispiace per Verstappen, avrebbe meritato di vincere, sarebbe stato bello una doppietta. Siamo stati vicini al ritiro ma siamo riusciti a concludere la gara. Era difficile arrivare fino alla fine. Vettel? Lui nella ripartenza mi ha messo sotto pressione fino alla fine, sono riuscito a resistere e alla ripartenza mi ha affiancato ma ho frenato il più tardi possibile e lui è andato lungo. Per fortuna è stata una bela giornata per il team. Una bella iniezione di fiducia". Le parole del vincitore a fine gara.

