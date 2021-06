Gigio Donnarumma, sul portiere piomba il Psg: ma ci sono due grossissimi ostacoli, che grana per Mino Raiola

07 giugno 2021 a

Forse Gigio avrebbe dovuto accettare il pluriennale da 8 milioni di euro netti a stagione messo sul piatto dalla società rossonera. Uno sforzo economico non da poco del club, ma l'offerta è stata gentilmente rispedita al mittente da Gianluigi Donnarumma e Mino Raiola. Il procuratore ha le idee chiare sul portiere di Castellammare di Stabia: per meno di 10 milioni a stagione, Gigio non si muove. E infatti, il Milan ha presto preso atto della decisione del giocatore e, a malincuore, ma senza potersi rimproverare nulla, Paolo Maldini ha ingaggiato Mike Maignan. Il talentuoso portiere campione di Francia con il Lille, sarà quindi il prossimo estremo difensore rossonero.

Probabilmente Gigio non si aspettava un'operazione così fulminea, e per lui ora trovare una nuova sistemazione non sarà un compito facile. Da un lato, la situazione economica difficoltosa della maggior parte dei top club europei che potrebbero permettersi il classe 99', ma devono comunque stare attenti al bilancio. Dall'altro il ruolo da portiere già occupato nelle squadre che da tempo sognano il gioiellino. Secondo quanto lascia trapelare la Gazzetta dello Sport, sulle tracce del portiere Azzurro ci sarebbe nuovamente il Psg. Tuttavia, il rinnovo di Keylor Navas con i parigini complica non poco il trasferimento di Gigio al Parco dei Principi.

Sono noti i buonissimi rapporti tra Leonardo e Mino Raiola, ma se "l'amicizia" possa bastare a compiere il mega-trasferimento, resta ancora un mistero. Inoltre, Gigio non avrebbe il posto garantito: Keylor Navas è ormai un punto cardine dentro e fuori dal campo e la competizione per la maglia titolare potrebbe tenere Gigio diverse partite in panchina. Inoltre, non è nemmeno detto che il Psg offra a Donnarumma un contratto che esaudisca le richieste sue e di Raiola. Il rischio è quello di accasarsi altrove per una cifra addirittura più bassa di quella offerta dai rossoneri e perlopiù senza la garanzia di un posto da titolare. Ormai fuori dai piani del Milan e con il mercato in chiusura il 31 di agosto, il tempo per Gigio di trovare una nuova casa stringe.

