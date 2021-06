Roland Garros, fuori agli ottavi anche Sinner: spreca nel primo set, poi Rafa Nadal lo travolge

07 giugno 2021 a

Non ci resta che Berrettini. Anche Jannik Sinner cede di schianto contro Rafa Nadal ed esce agli ottavi del Roland Garros, proprio come aveva fatto pochi minuti prima di lui l'altro enfant prodige del tennis azzurro Lorenzo Musetti, costretto al ritiro al quinto set cono il numero 1 al mondo Nole Djokovic dopo essere stato avanti per 2 set a 0. Ben più netta la sconfitta di Sinner contro il campionissimo spagnolo: 3 set a 0, con un'unica opportunità sprecata, quando nel primo set si ritrova sul 5-3 a favore e poi perde la battuta sul 5-4. Da quel momento è stato un monologo di Nadal: con un parziale di 16 game a 3, lo spagnolo ha chiuso 7-5 6-3 6-0 in due ore e un quarto di gioco sul campo Philippe-Chatrier. Lo spagnolo, 13 volte vincitore sulla terra battuta del Roland Garros, conquista così l’accesso nei quarti di finale: tornerà in campo mercoledì contro l’argentino Diego Schwartzman per un posto in semifinale. Ad attenderlo, nel caso, il vincente del quarto tra Djokovic e l'ultimo azzurro rimasto in tabellone, Berrettini (che ha goduto del ritiro di Roger Federer prima degli ottavi).



"Jannik ha giocato bene, è un gran giocatore con un grande futuro davanti - gli rende l'onore delle armi il maiorchino -. Sono soddisfatto del mio match, ho giocato bene i primi game poi sono stato troppo difensivo per qualche gioco, gli ho dato la chance di colpire e di entrare con i piedi dentro il campo mentre io sbagliavo molto. Sul 5-4 del primo set sono stato fortunato, sono riuscito a controbreakkarlo, da lì la partita è cambiata". "Da quel momento - conclude Nadal - ho iniziato a giocare bene, ho tenuto un altro livello di tennis rispetto alla prima frazione".

