Juventus, ecco il "nuovo Cristiano Ronaldo". Contatti avviati: il primo botto di calciomercato

Inizia a prendere forma la nuova Juventus targata Massimiliano Allegri. Prima di entrare nel vivo del calciomercato, ci sono però alcuni nodi da sciogliere in casa, quali il futuro di Paulo Dybala e, uno su tutti, quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese pesa non poco sul monte ingaggi bianconero: 31 milioni di euro netti a stagione. Non proprio una cifra facile da spendere per i tempi che corrono. Nel caso in cui l'attaccante dovesse restare la Juve non potrebbe nemmeno approfittare degli incentivi garantiti dal Decreto Crescita, visto che scatterebbe il terzo anno di CR7 in Italia. Il nuovo ds Federico Cherubini comincia comunque a guardarsi intorno. In questa finestra di mercato non si può assolutamente sbagliare.

I nomi caldi che fanno sognare i tifosi bianconeri sono due: Manuel Locatelli del Sassuolo e Gabriel Jesus del Manchester City. Il mediano neroverde è da tempo un pallino della Juventus che, a ottobre 2020, aveva praticamente chiuso per il giocatore della Nazionale. Trovata l'intesa sul cartellino per 35 milioni di euro, il trasferimento era poi saltato all'ultimo per la formula, non gradita dal Sassuolo. Il 23enne ha qualità da vendere, ed è ormai una certezza del massimo campionato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il gradimento di Allegri è altissimo e lo stipendio decisamente abbordabile dovrebbe fare andare finalmente in porto la trattativa quest'estate.

Discorso diverso invece per Gabriel Jesus. Prima di tutto il suo approdo a Vinovo è legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Il City di Guardiola sarebbe tuttavia ben contento di cedere il brasiliano. Prosegue infatti il flirting del club inglese con Harry Kane. Il Tottenham ha bisogno di fare cassa e Kane ha già dato segnali di un suo quasi certo addio. Per portare a Manchester il fuoriclasse degli Spurs, il Manchester City ha altrettanto bisogno di incassare e Gabriel Jesus sembra la pedina perfetta da sacrificare. I contatti della Juve con gli agenti dell'attaccante sono già partiti e c'è cauto ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Tutto dipenderà però dal più classico degli "effetti domino". Se dovesse saltare anche solo una delle trattative sull'asse Manchester City-Juventus-Spurs, sfumerebbero anche tutti gli altri.

