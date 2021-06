Euro 2020, la Svizzera domina ma si fa raggiungere dal Galles: 1-1, Italia prima nel girone

12 giugno 2021 a

Svizzera e Galles non si superano e l'Italia di Mancini si ritrova in testa al Gruppo A dell'Europeo dopo la prima giornata. A Baku la formazione elvetica crea ma spreca troppo, non sfrutta il vantaggio firmato da un vivace Embolo, manca il colpo del ko, si fa raggiungere dal coraggio dei Dragoni che nel finale prima sfiorano il colpo grosso e poi tirano un sospiro di sollievo per una rete elvetica annullata a pochi dalla fine per un evidente fuorigioco.

La squadra di Petkovic non è stata capace, dopo un primo tempo senza brividi giocato a basso ritmo da entrambe le squadre, di sfruttare la qualità e la velocità dei suoi attaccanti, e ha commesso l'errore di allentare la morsa proprio nel momento in cui, dopo la rete subita, il Galles è sembrato in difficoltà, incapace di offendere e reagire. Le due occasioni mancate per chiudere il match alla fine si sono rivelate fatali e a nulla è servito il forcing finale dei rossocrociati. Si aspettavano gli squilli di Shaqiri e Xhaka ma il vero elemento di pericolo per la formazione azzurra che sfidera gli elvetici mercoledì prossimo all'Olimpico, nella seconda giornata, è il 24enne attaccante Embolo, del Borussia Monchengladbach, vera spina del fianco della difesa gallese, rapido e scattante anche se a volte impreciso nella conclusione. La squadra di page ha invece manifestato una certa carenza in fase offensiva e poca lucidità nel creare la manovra.

Gli elvetici commettono l'errore di non spingere sull'acceleratore, allentare il ritmo e il Galles acquisendo fiducia si rigetta nell'area elvetica. Una disattenzione svizzera su palla inattiva consente ai Dragoni da raggiungere il pari con Moore che su angolo corto dalla destra anticipa tutti e la spizza il pallone sul palo più lontano. La Svizzera subisce il colpo, rischia di crollare, il ct del Galles page fa karakiri togliendo il più brillante James per Brooks. Petkovic prova soluzioni alternative nel finale, cambia lo stanco Steferovic con Gabranovic che va subito in rete ma il gol è viziato da fuorigioco rivelato dal Var. La Svizszera ci prova ancora ma ormai è troppo tardi,. Finisce 1-1 e l'Italia è prima nel girone.

