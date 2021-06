Euro 2020, Christian Eriksen fuori pericolo: "Decisivo Simon Kjaer, ha evitato il soffocamento"

12 giugno 2021 a

È facile fare retorica sul capitano vero, sull’eroe, sull’uomo che potrebbe aver salvato Christian Eriksen. Ma questo e molto altro è stato Simon Kjaer, che ha avuto una lucidità non comune mentre il suo compagno di squadra stava seriamente rischiando di morire, a causa di un probabile arresto cardiaco. Proprio mentre ci si avviava alla conclusione del primo tempo di Danimarca-Finlandia, match valido per Euro 2020, Eriksen si è accasciato al suolo e ha perso i sensi: il suo capitano ha subito realizzato la gravità della situazione.

E prima ancora che i medici attraversassero il campo per occuparsi del caso, Kjaer ha compiuto una serie di azioni che potrebbero essere state decisive: ha evitato il soffocamento del compagno e gli ha prestato i primi soccorsi, dopodiché ha riunito tutti i danesi affinché facessero da scudo a Eriksen, in modo da difendere la sua privacy in quegli attimi terribili. Poi Kjaer è stato uno dei pochi ad avere il coraggio di guardare il compagno mentre veniva soccorso, e infine è corso dalla moglie di Christian che aveva avuto il permesso di scendere in campo.

Attimi drammatici, gestiti da grande uomo prima ancora che da capitano: gli omaggi in queste ore si sprecano per lui sui social, e sono tutti assolutamente meritati. In tutto ciò Eriksen pare sia fuori pericolo: “È sveglio, respira e riesce a parlare”, ha fatto sapere il suo agente. Poi è arrivato il comunicato della federazione danese, che ha svelato come sia stato proprio Christian a chiedere ai compagni di tornare in campo per concludere la partita. Il calciatore verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

