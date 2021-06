Christian Eriksen, parla il medico che lo ha salvato: "Se n'era andato, non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo"

13 giugno 2021 a

a

a

"Christian se n'era andato, era in arresto cardiaco. Ancora non abbiamo una spiegazione sul perché è accaduto": a parlare è Morten Boesen, il medico della Danimarca che ha rianimato Eriksen sul campo. Il dottore ha spiegato che il calciatore adesso sta bene, ma è difficile capire cosa sia successo durante la partita con la Finlandia. “Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce”.

"Rimane ricoverato". Il bollettino sulle condizioni di Eriksen dopo il malore

In mattinata la Danimarca ha diffuso una nota in cui vengono definite "stabili" le condizioni del giocatore, che resta ricoverato in ospedale "per ulteriori accertamenti". Il medico della nazionale ha raccontato poi che la squadra per tutta la notte ha avuto in hotel il supporto "di quattro psicologi. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i propri sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati in albergo, i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico".

"Era giá nell'aldilá, una morte abortita". Arresto cardiaco e quella "patologia sottostante" di Eriksen: parla il medico

Dopo lo shock per il loro compagno, ieri i giocatori della Danimarca - spinti dallo stesso Eriksen - hanno deciso di portare a termine la partita, vinta poi dalla Finlandia per 1-0. L'allenamento di oggi è stato invece cancellato. "Christian ha detto che non ricorda molto, era preoccupato lui per noi e per la sua famiglia. Nelle parole che ci ha detto è emersa tutta la sua generosità e tutta la sua grandezza come persona. E' lui che ci ha chiesto di tornare a giocare", ha spiegato il ct danese Kasper Hjulmand.

Lukaku, doppietta con dedica speciale a Eriksen: il Belgio strapazza la Russia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.