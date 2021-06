Roland Garros, Tsitsipas in lacrime durante la finalissima con Djokovic: il terrificante lutto scoperto sul campo, cala il gelo

14 giugno 2021 a

Uscito in lacrime dal rettangolo rosso, il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha dovuto arrendersi di fronte a un sempre mostruoso Novak Djokovic. È del serbo la finale del Roland Garros, vinta domenica 13 giugno 2021 in cinque set proprio contro Tsitsipas. Tuttavia, il greco non ha pianto soltanto per la sconfitta (a testa altissima) in finale. Tramite un post sul suo profilo Instagram, il 22enne ha comunicato di aver appreso della scomparsa di sua nonna, una manciata di minuti prima dell'inizio della finalissima del Roland Garros. Il greco ha voluto quindi omaggiare sua nonna, dedicando a lei il suo incredibile percorso, contornato da un trofeo.

"Cinque minuti prima di entrare in campo, la mia amata nonna ha perso la sua battaglia per la vita - scrive il tennista - Una donna saggia, la cui fede nella vita e la volontà di dare non possono essere paragonate a nessun'altra che abbia mai incontrato. È importante che ci siano più persone come lei in questo mondo. Perché le persone come lei ti fanno vivere, ti fanno sognare. La vita non è vincere o perdere. Si tratta di godersi ogni momento della vita, da soli o con gli altri".

Stefanos Tsitsipas conclude poi il suo messaggio d'addio alla defunta nonna, ricordando le cose della vita che contano per davvero: "Vivi una vita piena di significato, senza miseria o abiezione. Alzare trofei e celebrare le vittorie è qualcosa, ma non è tutto". Tra i commenti del post spicca quello di Novak Djokovic in persona che, con una serie di emoticon tristi e di preghiera, racchiuse da un cuore, ha ribadito la nobiltà racchiusa nel tennis: avversari in campo, ma stretti nel dolore fuori. Una prima finale del Grande Slam che Tsitsipas, per un motivo o per l'altro, non dimenticherà mai.

