Fiorentina, già finita l'era di Gennaro Gattuso: rottura sul mercato, ecco il sostituto

17 giugno 2021 a

a

a

È infine arrivata la clamorosa ufficialità: Gennaro Gattuso non sarà più il nuovo tecnico della Fiorentina nella prossima stagione. La rottura è arrivata appena un mese dopo l'approdo dell'ex tecnico del Napoli alla corte di Rocco Commisso. Alla base di questa decisione presa tra le parti, alcune divergenze tra l'allenatore e la società per quanto riguardava il calciomercato. L'ex Milan spingeva, su consiglio del suo procuratore Jorge Mendes, sull'acquisto di alcuni pezzi forti della scuderia del procuratore portoghese. Con Gattuso al timone, il club viola sperava nella collaborazione con Mendes, in particolare per strappare qualche colpo a buon mercato, ma così non è stato.

Turchia, già finito Euro 2020: Ramsey e Bale la strapazzano, il Galles vede gli ottavi

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la frattura definitiva si è consumata su un giocatore in particolare: Sergio Oliveira. Il centrocampista del Porto, ha attirato su di se molta attenzione a livello europeo, in particolare dopo la doppia gara a eliminazione di Champions contro la Juventus, di cui il portoghese è stato protagonista indiscusso. La Fiorentina pensava di chiudere l'operazione per una cifra che si aggirava intorno ai 12 milioni più bonus, ma si è trovata davanti il muro del Porto che ha chiesto ben 20 milioni, senza la possibilità di trattare. Discorso simile per Jesus Corona, sempre del Porto e Goncalo Guedes del Valencia, tutti giocatori di Jorge Mendes.

Loca-Italia! Doppietta da sogno del sassolese, stesa la Svizzera: azzurri già agli ottavi

Le telefonate tra Gattuso e Commisso hanno seguito una insolita asse Stati Uniti - Spagna, con il calabrese in vacanza nella penisola iberica. L'intesa tra i due non è arrivata e così la rottura è diventata definitiva: già firmata la rescissione consensuale del contratto tra le due parti. Il primo nome sulla lista di Rocco Commisso per rimpiazzare Gattuso è ora quello di Rudi Garcia, che ha da poco lasciato il Lione, dove ha collezionato in due anni una semifinale di Champions e un quarto posto in campionato. Il 57enne farebbe volentieri ritorno in Serie A dopo 5 anni dalla sua esperienza giallorossa. Gli altri papabili sono Beppe Iachini, Walter Mazzari e Claudio Ranieri.

Un'altra notte magica con la Svizzera, ora è Italia-mania: ecco tutti i numeri della cabala azzurra, il presagio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.